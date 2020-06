Covid-19 en Afrique subsaharienne : L’épidémiologiste Eric d'Ortenzio parle d’une ‘’sous-estimation du nombre de cas’’

Nombreux sont les scientifiques de l’autre côté de l’Océan Atlantique qui doutent de la crédibilité de la situation épidémiologique dressée par les autorités sanitaires Africaines. Le Docteur en médecine et spécialiste de santé publique, Eric d'Ortenzio est de ceux-là. Epidémiologiste à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), a indiqué que les vrais chiffres de la maladie du Coronavirus n’ont pas été donnés. Dans un entretien accordé au site australien "The Conversation" sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 sur le continent africain, repris partiellement par Dakaractu, le Dr Eric, par ailleurs, coordinateur scientifique du Consortium Reacting, parle du Sénégal et liste quelques facteurs qui expliqueraient l’absence d’une explosion des cas dans le continent noir.

« En Afrique, l'explosion de l'épidémie de Covid-19 que l'on craignait, il y a quelques semaines, ne s'est, pour l'instant, pas produite. Les chiffres officiels des contaminations sont encore relativement peu élevés : au 4 juin, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa Cdc) recensait 162 673 cas et 4 601 morts sur le continent composé de 54 pays et peuplé de 1,2 milliard d'habitants. »







L’épidémiologiste d’ajouter : « En Afrique subsaharienne, les systèmes de santé sont plus ou moins fragiles selon les pays. C'est ce qui expliquerait en partie les disparités dans la dynamique de l'épidémie : certains gouvernements ont pu mettre en place une offre de tests plus importante, d'autres ont acquis, au fil des années, une expérience des épidémies qui leur sert durant la crise actuelle. Les pays qui peuvent mieux tester leur population seront probablement plus à même de maîtriser l'épidémie de Covid-19, en isolant les malades et en identifiant les contacts. On voit bien que la situation diffère selon les endroits : le nombre de cas de Covid-19 a, par exemple, beaucoup plus progressé en Côte d'Ivoire et au Sénégal qu'au Burkina ou au Mali. Ce que nous voyons ne représente, cependant, que la partie émergée de l'iceberg, basée sur les chiffres officiels en circulation ».

« Ce que nous voyons ne représente que la partie émergée de l'iceberg »

Pour expliquer cette faible croissance de l'épidémie, contrairement aux craintes formulées au début de la crise par, entre autres, l’Organisation mondiale de la santé (Oms), il a avancé une kyrielle de facteurs. « Plusieurs hypothèses sont envisagées pour l'expliquer. L'offre de test disponible a dû jouer : en raison de la tension internationale sur les équipements et les réactifs, les difficultés d'approvisionnement ont été importantes. Il en aurait résulté un accès insuffisant aux tests, et donc une sous-estimation du nombre de cas. Mais cela n'explique pas tout. Une seconde hypothèse est aussi avancée : la population est en moyenne plutôt jeune sur le continent, et la proportion de plus de 65 ans est très faible (elle représente peut-être 5 % de la population en Afrique subsaharienne). Cela pourrait expliquer cette impression que l'épidémie ne flambe pas : le virus circulerait, mais les formes peu ou asymptomatiques, non détectées, seraient majoritaires ».

L’épidémiologiste d’ajouter : « On sait en effet que les formes sévères concernent surtout les personnes âgées ou à risque, avec des comorbidités de type obésité, diabète, des problèmes cardiovasculaires. Or, même si en Afrique on considère qu'il y a une transition épidémiologique (des maladies infectieuses aux maladies chroniques) et que de plus en plus de gens développent des diabètes, des surpoids, et des pathologies cardiovasculaires, la prévalence demeure inférieure à celle des pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. »

Pour lui, « des explications sont aussi à rechercher du côté des modes de vie qui diffèrent de ceux des pays occidentaux. Du fait de conditions de vie souvent précaire, une grande partie des populations vit plus à l'extérieur. Les gens passent moins de temps dans des espaces clos et confinés où on sait que le virus se transmet mieux. Cela participe aussi à la dynamique de l'épidémie », a-t-il ajouté en évoquant, parmi les pistes à explorer, la réponse immunitaire : « Il pourrait exister des différences chez certaines populations soumises à de nombreuses expositions microbiennes. On peut émettre l'hypothèse d'une immunité croisée (les anticorps produits à la suite d'une infection antérieure par d'autres microbes pathogènes seraient également actifs, au moins partiellement, contre le coronavirus Sars-CoV-2). Enfin, il faudrait aussi étudier la question du climat, déterminer par exemple si la chaleur, l'humidité pourraient jouer un rôle », indique l’épidémiologiste.







« D'épidémique, la situation va devenir endémique »

Selon ce dernier, « ce faisceau d'hypothèses expliquerait pourquoi l'épidémie ne semble pas flamber en Afrique. Cependant, pour confirmer ces suppositions, des études destinées à mieux comprendre ce qui s'est passé dans chaque pays, à l'échelle d'une région, d'une ville, seront nécessaires. Seules des données solides et bien analysées pourront expliquer ce qui s'est passé ».

Comme pour parler de la levée de certaines restrictions, au Sénégal, sans l’évoquer, Dr Eric d'Ortenzio a parlé des violences qui pourraient naitre de cet état d’urgence. « Les expériences des épidémies anciennes ont montré que la défiance envers les décideurs et les politiques est en général très forte. C'est probablement la même chose dans le cas de l'épidémie de Covid-19, même si pour l'instant on ne peut que le supposer. Au Sénégal, on assiste ces derniers jours à des manifestations contre le couvre-feu imposé. Donc, on voit que les réactions des populations peuvent être très violentes face aux décisions politiques. C'est sur cette défiance qu'il faut travailler. La communication est ici essentielle et déterminante », a dit le coordinateur scientifique du Consortium Reacting, avec insistance.

« Si l'épidémie flambait, ce serait très problématique »

Il a souligné d’ailleurs que « l'engagement est important aussi : Si la population ne se sent pas impliquée et actrice de la lutte contre l'épidémie, ça ne marchera pas. (…). Un des problèmes est aussi de trouver des modes de confinement compatibles avec la vie quotidienne des populations. Dans de nombreuses classes sociales, les gens sont obligés de continuer à sortir chaque jour pour aller gagner leur vie. Certains pays ont dû adapter le confinement pour en tenir compte ».

À la question de savoir, comment vont se passer les prochains mois avec ce nouveau choix de vivre avec la maladie, il s’est voulu prudent. « La situation demeure très fragile et il est encore trop tôt pour savoir comment elle va évoluer. Le virus circulera encore probablement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. D'épidémique, la situation va devenir endémique. À la co-circulation avec les autres maladies infectieuses (VIH, paludisme, tuberculose, infections respiratoires, diarrhées…) s'ajoute parfois une vulnérabilité accrue due à la malnutrition. Cela pourrait être problématique dans le cas de l'épidémie de Covid-19. D'autant plus que celle-ci risque de perturber les programmes de vaccination, rendant encore les populations plus fragiles face aux maladies à prévention vaccinale. Les programmes de lutte contre les autres pandémies vont aussi être affectés. La vigilance reste donc de mise. Il ne faut pas se relâcher, que ce soit sur le plan de la surveillance, de l'offre de test, de la prise en charge clinique, sur la connaissance de la maladie dans les contextes africains. L'apport des sciences humaines et sociales est ici essentiel pour mieux comprendre et proposer des mesures de prévention pertinentes. Le facteur déterminant sera le système de santé. Les pays où il est le plus fragile seront les plus à risque, c'est là qu'il faut renforcer. Si l'épidémie flambait, ce serait très problématique. L'attention portée à la circulation du virus doit demeurer permanente, pour éviter que cette région du monde (Afrique) ne subisse la catastrophe annoncée ».