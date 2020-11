Covid-19 en Afrique de l’Ouest et du Centre : Des parlementaires se mobilisent pour maintenir la nutrition comme priorité.

Alors que la pandémie de COVID-19 a empiré, la situation déjà dramatique en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest et du Centre a pris un sacré coup. Des parlementaires, réunis par Action contre la Faim, se mobilisent pour veiller à ce que la lutte contre la malnutrition demeure une priorité dans le contexte de la pandémie.



Les rideaux sont tombés sur la rencontre de haut niveau par visioconférence. Action Contre la Faim et ses partenaires ont mobilisé une douzaine de parlementaires d’Afrique de l’Ouest et du Centre, sous la houlette du Président du parlement de la CEDEAO, l’Honorable Sidie Mohammed Tunis et du Représentant Régional d’Action Contre la Faim, Mamadou Diop.



Les échanges ont permis de présenter l’état actuel de la COVID-19 dans la région et son impact sur la nutrition, la santé, la sécurité alimentaire et l’économie. Une crise sanitaire qui vient aggraver ces secteurs déjà fragilisés depuis plusieurs années. Selon une analyse conjointe UNICEF/PAM sur les impacts combinés de l’insécurité alimentaire et de la COVID-19 sur la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans, le nombre d’enfants en situation de malnutrition aigüe pourrait augmenter de 20%, notamment à cause de l’impact de COVID19, pour atteindre 15,4 millions en 2020 dans la région.



Les échanges ont aussi permis de mettre en exergue les rôles et responsabilités des parlementaires dans la lutte contre la pandémie, comme le suivi de la gestion de la COVID-19 par le Gouvernement et des budgets mobilisés pour la gestion de la pandémie, à travers des interpellations ou commissions parlementaires, ou encore la sensibilisation des communautés et les dons de kits de protection dans leurs zones.



En dépit de cette mobilisation, la nutrition reste absente de la majorité des budgets mobilisés pour la réponse COVID et certains financements des gouvernements et des bailleurs, préalablement destinés à la prise en charge de la sous-nutrition, ont été utilisés pour financer les réponses immédiates à la crise sanitaire.



Les parlementaires se sont saisis des recommandations formulées par les experts techniques, lesquels ont insisté sur la nécessité urgente de prioriser et d’intégrer la nutrition dans les plans de réponse COVID-19 et budgets associés, afin de garantir l’accès à des aliments sains et nutritifs, en particulier pour les jeunes enfants, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes âgées et les autres groupes à risque.



Forts de ces recommandations, les parlementaires se sont engagés, à travers une déclaration signée, à renforcer la sensibilisation sur l’impact de la pandémie COVID-19 et la nécessité d’augmenter ou au moins maintenir le niveau de financement alloué à la nutrition, à améliorer la sensibilité des budgets nationaux mobilisés pour la COVID-19 aux questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en assurant la redevabilité du gouvernement sur ces enjeux.



Dans leur déclaration, les parlementaires recommandent aux Etats d’investir dans des solutions durables pour la prévention et la prise en charge de la malnutrition, notamment en favorisant la disponibilité, l'accès et l'utilisation d'aliments nutritifs, sûrs et abordables. De son côté, Action Contre la Faim s’est engagée à poursuivre la mobilisation et la sensibilisation des parlementaires sur l’importance de la nutrition qui joue un rôle fondamental dans la productivité et le bien-être des populations, même au-delà des pandémies.



« Le relais doit se faire au niveau de chaque hémicycle, de chaque pays de la région. Leur mobilisation, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, est plus que jamais indispensable pour un engagement fort des gouvernements envers la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire, fléau de la région Afrique de l’Ouest et du Centre », appelle Mamadou Diop, Représentant Régional d’Action Contre la Faim en Afrique de l’Ouest et du Centre.