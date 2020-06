Covid-19 dans le monde : Plus de 9 millions de contaminations dont plus de 315.800 en Afrique.

469.060 personnes dans le monde sont mortes du coronavirus et 9.210.002 ont été contaminés, selon un bilan officiel établi le 22 juin. Sur le chiffre, 4.957.024 patients ont été diagnostiqués et considérés comme guéris alors que la pandémie continue de se propager dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. Plus de la moitié des cas de contamination est enregistrée en Europe et aux États-Unis. Respectivement, l’occident, zone la plus touchée du globe compte plus de 2 537 451 cas et 192 973 décès alors que 2 281 903 contaminations ont été recensées aux États-Unis avec plus de 119 997 morts. Plus d’un million de nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés dans la semaine. Depuis le 16 mai, le nombre de cas de Covid-19 a plus que doublé dans le monde.



AFRIQUE



En Afrique, 306 390 cas confirmés du coronavirus ont été recensés à la date du 22 juin selon les données du centre africain de prévention et de contrôle des maladies. La pandémie a coûté, à ce jour, la vie à quelques 8 342 personnes sur le continent. 150 455 patients ont été déclarés guéris. L’Afrique du Sud reste le pays le plus touché par la covid-19 avec 101 590 cas confirmés dont 1 991 décès. Il est suivi de l’Egypte qui comptabilise 56 809 contaminations dont 2 278 morts, du Nigéria avec 20 919 cas dont 525 décès, du Ghana qui enregistre 14 154 cas confirmés et 85 décès, du Cameroun avec 12 041 cas dont 308 décès, de l’Algérie avec 11 920 affectés dont 852 morts et du Maroc avec ses 10 264 cas et 214 pertes humaines.