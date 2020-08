Covid-19 dans le monde : Le seuil des 750.000 morts, franchi.

Le seuil des 750.000 morts du Covid-19 dans le monde a été franchi le 14 août et l'inquiétude persiste face à une résurgence de la maladie. De nombreux pays ont imposé de nouvelles restrictions pour freiner sa propagation, a-t-on appris à travers plusieurs médias occidentaux.



En Espagne, un des pays les plus endeuillés d'Europe, l'ordre des médecins a demandé jeudi aux autorités de redresser la barre dans la lutte contre le coronavirus pour éviter que le pays ne soit submergé par une nouvelle vague de la pandémie.



L'Italie a quant à elle rendu obligatoires jusqu'au 7 septembre, les tests pour tous les voyageurs arrivant de Croatie, de Grèce, de Malte et d'Espagne. Et les personnes en provenance de Colombie sont tout simplement interdites d'accès sur le territoire.



Dans le monde, on compte désormais près de 21 millions de cas déclarés, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles.



L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région comptant le plus grand nombre de morts. Il est estimé à environ 230.000 décès liés à la Covid-19.



Près de la moitié des décès dus à la Covid-19 ont été enregistrés dans quatre pays : les États-Unis (166.038), le Brésil (105.463), le Mexique (55.293) et l'Inde (47.033).



Concernant l'Afrique, la réouverture des économies va y entraîner une hausse des cas, a averti la directrice régionale de l'OMS, Matshidiso Moeti.



Le nombre de contaminations est estimé, à ce jour, à 1.085.778 dans le continent tandis que le nombre de décès est de l’ordre de 24.716.