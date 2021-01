Covid-19 dans le Fouta : Kanel se mobilise pour sauver l’éducation.

Des actions sont entreprises par la jeunesse républicaine pour accompagner le secteur de l’éducation dans le département de Kanel, à faire face à la Covid-19.



Les élèves des lycées et des collèges sont sensibilisés à adopter des gestes barrières en leurs offrant des masques, du gel antiseptique et des produits détergents pour mieux lutter contre la maladie en milieu scolaire. L’effort de guerre s’est aussi illustré dans la distribution de fournitures scolaires d’une valeur de 20 millions pour soulager les parents d’élèves très affectés par les conséquences économiques de la Covid-19. L’éducation est un secteur très sensible et des mesures d’accompagnement doivent être prises pour que l’école ne soit pas jamais un lieu de propagation du virus.



Des initiatives mises en avant par le coordinateur départemental de Kanel, Mamadou Talla, par ailleurs ministre de l’éducation nationale. Une démarche inclusive qui a permis de sauver l’école d’une année blanche l’année dernière.



La jeunesse républicaine de Kanel qui se félicite des bons chiffres obtenus par notre pays dans cette lutte contre la pandémie de Covid-19, regrette toutefois la recrudescence des cas et un nombre plus élevé de décès avant d’appeler les populations à plus de vigilance et au respect strict des gestes barrières et à une application rigoureuse des consignes du corps médical.