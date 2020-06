Covid-19 dans le Baol : Diourbel enregistre son 1er décès... Les précisions du chef du district de Touba. 

Dans le bilan de ce samedi 13 juillet, il ressort que le département de Diourbel a enregistré hier son premier décès lié à la Covid-19. Cest, en effet, l'un des deux cas de décès enregistrés au niveau régional ajouté à celui comptabilisé à Touba et constaté au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeini.







Signalons que la cité a, dans le décompte du jour, détecté 11 cas de Covid-19 dont 05 issus de la transmission communautaire. Diourbel en a enregistré 01.















Bilan ce jour : 13/06/2020







Région de Diourbel







Total Cas Confirmés : 12







- DS Touba: 11 Cas Positifs:



06 Contacts



05 Communautaires



- DS Mbacke: 00 Cas Positif



00 Contact



00 Communautaire



- DS Diourbel : 01 Cas Positif



00 Contact



01 communautaire



- DS Bambey: 00 Cas Positif



00 Comtact



00 Communautaire



- Guéri: 0



- Décès : 02 (1 hopital Lubcke, CTE Fawzeini)







Les précisions du médecin-chef du district sanitaire de Touba







Suite aux constats que Dakaractu-Touba a fait et qui relèvent des divergences dans la livraison des chiffres entre le district et le ministère de la Santé et de l'Action sociale, Sokhna Ndèye Maguette Diop a jugé utile d'apporter quelques précisions. Pour le médecin-chef du district sanitaire de Touba, « le ministère ne sort de communiqués que pour les décès constatés dans les centres de traitement ». Cependant, ajoute-t-elle, « les tests positifs port-mortem sont, quand-même, pris en compte dans les statistiques ». Autrement dit, conclut-elle, « c'est la démarche qui n'est pas comprise du grand public mais les données restent les mêmes ».