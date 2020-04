Covid 19- avec plusieurs cas dans les communes frontalières : Bala se «bunkérise»

La commune de Bala dans la région de Département de Goudiry, issue de la réforme administrative de 2014, prend les devants dans la lutte contre le Covid 19. Avec plusieurs cas de patients du coronavirus décelés dans la commune frontalière de « Boynguel Bamba » la commune se « bunkérise».

Le maire Seydou Yatassaye a rencontré hier les diverses couches de la population pour monter un comité afin de veiller sur les éventuels récalcitrants aux mesures prises par les autorités et partant monter un comité de vigilance. Le maire a à cet effet pris un arrêté interdisant plus d’une personne sur les motocyclettes, principal moyen de déplacement dans cette partie du Sénégal oriental. Mais aussi ceux qui traversent la commune.

« On est dans la brousse les croyances en l’existence de la maladie sont toujours mitigées. Il nous fallait aller vers une forte sensibilisation » a-t-il fait savoir.



« Nous avons mis en place ce comité de vigilance puisque notre commune n’a pas encore enregistré de cas, mais celle frontalière de « Boynguel Bamba qui renferme un des cas de Goudiry, il y a des gens qui traversent notre commune. J’ai pris un arrêté pour immobiliser toutes les motos sur lesquelles se trouvent deux personnes ».

Alors que l’aide destinée aux populations se fait encore désirée, un compte social « compte covid 19 » de la commune de Bala a été ouvert pour permettre aux bonnes volontés et des citoyens sénégalais de la diaspora qui veulent venir en aide aux populations de donner leur participation.