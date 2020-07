Covid-19 au sein de l’espace CEDEAO / Quand l'ampleur de la pandémie dévoile les faiblesses des systèmes de santé. ( Pr Stanley OKOLO, OOAS )

En célébrant ce 9 juillet les 33 ans de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), l’institution en charge des questions de santé de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), des enseignements ont été tirés de la crise sanitaire qui secoue également la région ouest africaine.



En effet, l'ampleur et la nature de la pandémie ont révélé des faiblesses au niveau des systèmes de santé, qui sapent les efforts déployés dans le cadre de la réponse à cette pandémie. Ces faiblesses sont mises en évidence au niveau des infrastructures, des ressources humaines, des équipements de diagnostic, et en terme d'infrastructures ou centres de prise en charge, de capacité de production, en particulier de médicaments et de vaccins, ainsi qu’en terme de déficit au niveau de l’engagement communautaire requis pour juguler avec efficacité la pandémie de COVID-19. Le Prof. Stanley OKOLO, Directeur Général de l’OOAS qui évaluait la situation, estime que cette pandémie offre donc l’occasion à la fois d’appréhender nos insuffisances, mais aussi de nous résoudre à mieux faire. Nos dirigeants et leurs populations ont dû endurer beaucoup de peines en n’ayant qu’à faire avec les mêmes infrastructures, et utiliser les mêmes ressources sanitaires avec tout ce que cela comporte comme difficultés. « Nous pouvons donc nous engager à briser l'étau de l’inadéquation du financement de la santé, de la négligence des ressources humaines pour la santé et de la faiblesse des systèmes de santé à travers une implication innovante du secteur privé, des organisations de la société civile et des régimes communautaires d'assurance maladie universelle. » « Nous devons rétablir la confiance auprès de nos populations et engager les leaders communautaires et religieux dans les efforts de renforcement de l'adhésion du public aux mesures de distanciation physique et d'hygiène personnelle qui sont indispensables pour arriver à bout de la pandémie en cours ». La responsabilité incombe, donc a tout un chacun afin d’assurer notre propre protection et celle de nos familles et proches afin d’endiguer rapidement la transmission du virus au niveau communautaire.



En ce jour de célébration de la journée de l'OOAS, il a invité chaque citoyen de l’espace CEDEAO, à faire un pacte avec 10 de ses amis ou membres de sa famille, d’observer scrupuleusement les mesures d’hygiène personnelle, les gestes barrières, d’avoir des attitudes et comportements responsables, et de sortir en public toujours muni de son masque facial ainsi que de s’encourager mutuellement à respecter ce vœu pendant cette pandémie. « Vous serez émerveillés de la rapidité avec laquelle cette pandémie va diminuer au sein de votre communauté » dira t’il avant d’ encourager les gouvernements à poursuivre les interventions visant à atténuer l'impact de la pandémie sur les populations vulnérables, à préserver la fourniture des services de santé essentiels, en particulier en faveur des femmes, des enfants, des personnes âgées et des populations marginalisées, et à récompenser les services dévoués et altruistes de tous les agents de santé qui sont en première ligne dans la lutte contre cette pandémie, en l’occurrence les médecins, les infirmiers ou infirmières, les personnes chargées de la recherche des contacts, les agents de laboratoire, les volontaires ainsi que leurs familles respectives.



L’OOAS de concert avec ses partenaires a à son actif des acquis qui concernent les programmes nationaux de vaccination, les investissements faits dans le domaine des stratégies de prévention du paludisme, jusqu’aux efforts herculéens déployés, qui ont permis de vaincre Ebola en passant par les excellentes initiatives prises en matière de santé et droits sexuels et reproductifs visant à améliorer la transition démographique dans notre région. Ces succès obtenus depuis des années en dépit des défis sanitaires récurrents n’ont pas épargné la région touchée également par la pandémie de la COVID-19 qui fait actuellement des ravages dans le monde. Pourtant des enseignements tirés de l'épidémie d'Ebola et divers programmes de renforcement de la sécurité sanitaire avaient permis à l'espace CEDEAO d'avoir une architecture en matière de surveillance et de préparation aux épidémies en meilleure posture qu’auparavant, face à l’actuelle pandémie de Covid-19. En effet, tous les pays avaient déjà mis en place des institutions nationales de santé publique pour coordonner la préparation et la réponse aux épidémies. Ainsi depuis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'infection à Covid-19 comme étant une urgence de santé publique de portée internationale, l'OOAS œuvre sans relâche pour appuyer la région et assurer la protection des populations, en coordonnant la communication et la collaboration, d’une part, entre les États membres et d’autre part, entre la région et ses partenaires, tout en appuyant les États membres de façon individuelle, en fournissant des équipements médicaux essentiels, notamment des kits de tests de diagnostic, ainsi qu’à travers des formations en ligne pour renforcer leurs capacités, des conseils de santé publique, de même qu’à travers le financement ciblé d’activités spécifiques afin d’aider à aplatir la courbe de cette pandémie.