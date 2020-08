Covid-19 au Sénégal : Un record de 113 cas communautaires en 24 heures.

Alors que les autorités sénégalaises tentent de reprendre les choses en main, le coronavirus poursuit son expansion sur le territoire national. À preuve, le nombre de cas issus de la transmission communautaire enregistrés ce dimanche 09 août.



Selon le ministère de la Santé et de l’action sociale, lors du point de la situation épidémiologique, 113 patients ont été contaminés à travers cette voie de transmission contre 59 cas contacts. Ce qui fait un total de 172 cas revenus positifs sur 1.656 tests réalisés.



D’après les services du ministère engagés dans la lutte contre la Covid-19, ces cas communautaires ont été détectés dans au moins 46 zones.



Ces chiffres font froid dans le dos, même si la riposte ne semble plus dans sa vitesse de croisière. En tout cas pas du côté de la population où un relâchement incompréhensible est noté depuis la levée de l’état d’urgence.



Ce vendredi 07 août, le ministre de l’Intérieur a restauré certaines mesures à l’image de l’interdiction des rassemblements dans les plages et lieux de loisirs entre autres.



Depuis le début de l’épidémie au Sénégal, 11.175 personnes sont touchées dont 7.352 guéris et 232 décès.