Covid-19 au Sénégal : Surcroît de mortalité constaté sur la période du 26 avril à aujourd’hui.

Le Sénégal a enregistré ce jeudi 21 mai, trois morts supplémentaires, selon les chiffres provisoires du ministère de la Santé. Ce qui porte à 33 le nombre de personnes qui ont succombé au Sénégal, depuis l’apparition de la pandémie, le 2 mars 2020.



La hausse du nombre de décès est notée dans les derniers 25 jours consécutifs. Le surcroît de mortalité est constaté sur la période allant du 26 avril (8 décès) à aujourd’hui (33 décès). Le nombre de morts recensés au Sénégal a été multiplié par plus de quatre.



À noter que le nombre d'hospitalisations augmente régulièrement, mais plus en médecine qu'en réanimation. La tendance à la hausse du nombre de patients avec complication grave se confirme.



Neuf personnes présentent actuellement les formes les plus graves de la maladie, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ces formes sont responsables de troubles de la respiration menant à l’hospitalisation et parfois au décès.