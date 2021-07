Covid-19 au Sénégal : Près de 500.000 doses de vaccins réceptionnés ce mardi.

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr procédera à la réception d'un lot de vaccin de 332118 doses de Sinopharm et d'un lot de vaccin de 136800 doses de Jonhson and Jonhson, ce mardi 27 juillet 2021 à l'aéroport Blaise Diagne de Diass, respectivement à 15h00 et 16 heures 20. Un lot de Astra Zeneca est attendu la semaine prochaine.