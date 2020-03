Covid-19 au Sénégal : Le FRAPP formule des recommandations à l’Etat et lance « CORONA-DEGAGE »

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine/FRANCE DÉGAGE soutien avoir pris acte des mesures prises par l’administration du président Macky Sall contre le Coronavirus. Le FRAPP demande au président Macky Sall de réunir les conditions suivantes : d’abord,



-un dépistage à large échelle



-une prise en charge intégrale des patients



-un confinement à domicile de toutes personnes vivant dans les poches d’éclosion



Dans le cadre de la lutte contre le Corona Virus, Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine propose en retour :



-de voter une loi de finance rectificative augmentant le budget du ministère de la santé et de l’action sociale



-d’augmenter les centres de mise en quarantaine (dans un premier temps, un centre par département par exemple)



-de lancer la mise sur pied d’unités de virologie nationale



- de rendre disponibles les produits (gels, masques…)



-d’avoir une réponse sanitaire panafricaine au corona virus



-de négocier avec les autres pays africains un moratoire sur la dette extérieure



- de limiter la fuite des capitaux



-de solliciter la coopération médicale de la Chine, de Cuba…



Pour le FRAPP, les ressources du pays doivent bénéficier à tous et surtout en période d’épreuve.



Justement, concevant que nous sommes en cette période de coronavirus, le FRAPP demande à l’Etat d’augmenter le budget du ministère de la santé et de l’action sociale qui a connu une baisse de 7% de 2019 à 2020.



« C’est parce que nous sommes en période de grave risque qu’aujourd’hui encore plus qu’hier la gestion des ressources du Sénégal doit être démocratique, transparente » soutient Guy Marius Sagna et ses camarades.



Ils demandent à l’Etat de protéger ceux parmi nous qui sont vulnérables payer les 9 milliards qu’il doit aux agents de l’ex Sotrac, que l’Etat réunisse les conditions pour que les 22 notaires puissent exercer leur profession. « Que l’Etat fasse respecter les décisions de justice comme celles favorables aux travailleurs de Pcci restés 14 mois sans salaire, que l’Etat respecte les accords « réalistes et réalisables » signés avec les enseignants, les syndicats de la santé…Que l’Etat veille sur les enfants talibé, nos concitoyens dans les autres pays les plus touchés par le corona virus, les prisonniers (il doit être possible de gracier pour réduire drastiquement la surpopulation carcérale)… » Soutiennent-ils.



Les révolutionnaires du FRAPP estiment qu’il faut baisser le prix de l’électricité et rendre l’eau accessible en quantité comme au niveau du prix pendant cette période.



Justement, c’est parce que face au corona virus il faut l’unité nationale, que le FRAPP invite l’Etat du Sénégal à corriger les injustices, à ne pas en commettre de nouvelles.



A nos soldats de la santé et de l’action sociale qui sont en ligne de front, le FRAPP exprime tout son soutien.



Le FRAPP invite Noo Lank et Aar li nu bokk à la mise sur pied d’un comité national de crise citoyen pour suivre l’évolution de la situation mais aussi et surtout être à l’avant-garde de la lutte citoyenne contre le corona virus. En attendant, le FRAPP lance la campagne « Corona dégage ! » comme contribution à la lutte. Le FRAPP invite tous les révolutionnaires (c’est-à-dire ses membres) ainsi que ses sympathisants, les populations à se mobiliser pour barrer la route au corona virus. Le FRAPP invite les citoyens à assumer pleinement leur devoir



Pour le FRAPP, le Sénégal et l’Afrique de demain ne peuvent plus continuer à être exploités, opprimés, dominés, appauvris par le néocolonialisme et le parasitisme de ses élus. L’Afrique de demain c’est un gouvernement fédéral avec une politique de santé commune, une politique commune de l’emploi, une politique agricole commune…et non des micros Etats incapables.



Plus qu’hier, le FRAPP pense qu’ils avaient raison d’insister sur la nécessité de la souveraineté alimentaire (produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons), de la souveraineté sanitaire, de la souveraineté monétaire, de la souveraineté budgétaire, d’appuyer les entreprises nationales…



Le FRAPP est satisfait de la fermeture de nos frontières avec certains pays par le président Macky Sall, même si elle est intervenue avec un certain retard. Il tient à dire au peuple que les révolutionnaires ne peuvent donner un blanc-seing aux élus du peuple. C’est pourquoi d’ailleurs, il joue le rôle de veille et d’alerte qui est plus que jamais nécessaire.



Guy Marius Sagna et Cie invite l’Etat, tout au long de cette lutte contre le corona, à donner les chiffres vrais sur le nombre de malades et à gérer de manière transparente les ressources du pays. « L’Etat doit aussi se rappeler que le Sénégal ne se réduit pas à Dakar et de veiller à ce que tous les citoyens puissent disposer de nourriture car le risque est grand que les rushes sur les aliments affectent les couches vulnérables.



Le FRAPP demande à l’Etat de ne pas faire de la politique politicienne en profitant du coronavirus et de la peur pour restreindre arbitrairement les libertés démocratiques. Aujourd’hui plus qu’hier, le FRAPP pense qu’il faut que l’assemblée nationale soit un lieu de débat démocratique sur la gestion du corona virus et non un lieu de passage en force.