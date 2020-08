Covid-19 au Sénégal : La barre des 12.000 cas franchie.

La pandémie au coronavirus prend des proportions inquiétantes et suscite toujours la peur chez les sénégalais. Aujourd'hui, dans la situation du jour déroulée par le directeur de la prévention au ministère de la santé, 12.032 cas de contamination au covid-19 ont été dénombrés depuis le 02 mars dernier où le premier cas a été détecté dans le pays.



Même s'il y'a 7637 guéris au total, il faut savoir que la prévention et le respect des recommandations sont toujours à respecter si l'on se fie à cette expansion du virus qui, signalons le, n'a pas encore trouvé un vaccin malgré la recherche acharnée des spécialistes dans le monde.



À signaler que ce samedi, la situation a montré sur 1886 tests réalisés, 160 nouveaux cas positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 8,48 %. Parmi ces 160 cas positifs, il y'a 67 cas contacts suivis, 2 cas importés (AIBD) et 91 cas issus de la transmission communautaire.