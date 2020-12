Covid-19 au Burkina : Un nouveau record avec 221 cas communaires à la date du 17 décembre 2020.

Avec 221 cas de contamination de Covid-19, tous à transmission communautaire, enregistrés à la date du 17 décembre 2020, le Burkina Faso établit un nouveau record depuis le 9 mars dernier.



Parmi ces cas, on dénombre 144 cas à Ouagadougou, 35 à Bobo-Dioulasso, 04 à Pô, 01 à Tenkodogo, 12 à Dori, 18 à Banfora, 01 à Diapaga, 01 à Zorgho, 01 à Pouytenga, 01 à Gaoua, 02 à Zabré et 01 à Fada N’Gourma.



Au total douze villes réparties sur neuf régions ont été touchées par la maladie, après analyse de 1 242 échantillons dont la plupart a concerné des cas contacts (541).



Malgré ce sombre bilan auquel s’ajoute un cas de décès, le pays a enregistré 92 guérisons toujours à la même date. En rappel, depuis l’apparition de la maladie, le Burkina Faso compte 4 832 cas d’infection, 3 403 guérisons et 74 décès.

