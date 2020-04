Covid-19 à la Médina : Un mouvement s’érige en bouclier pour stopper la maladie.

Je suis Médinois et je cotise 100 f , c'est le mouvement lancé par des jeunes de la Médina pour aider le quartier de manière générale et la famille mise en quarantaine de manière particulière, pour stopper la propagation de la maladie. Une action sociale pour collecter des fonds et soutenir certaines familles en produits désinfectants...