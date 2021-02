Covid-19 à l'UCAD : Le collectif des amicales s'investit dans la sensibilisation.

La confirmation de la deuxième vague de cette pandémie à coronavirus coïncide malheureusement avec l'apparition des premiers cas confirmés au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Une situation qui a plus ou moins bouleversé le campus social de l'université.



Ainsi pour barrer la route à ce virus qui ne cesse de prendre de l'ampleur en milieu estudiantin, le collectif des amicales d'étudiants de l'Université de Dakar a procédé à une journée de sensibilisation et de distribution de masques et de gel hydro-alcoolique, ce vendredi 5 janvier 2021, au sein de l'université.



Conscients des dommages que peut causer cette pandémie au niveau de l'université composée de plus de 100.000 étudiants, les universitaires se sont levés pour porter le combat afin d'obstruer les voies à cette pandémie. Les membres du collectif prouvent ainsi leur volonté d’être au-devant de la scène quand la santé de leurs camarades étudiants est en jeu.