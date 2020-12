Le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a évoqué la question des cas de contamination à la Covid-19 à l’Assemblée nationale lors de l’acte 2 des questions de l’actualité.







Face à la presse, le patron des blouses blanches indique que « l’assemblée a été touchée par la Covid-19. Prions pour que notre sœur Loulou soit accueillie au paradis. A ce niveau, des mesures sont déjà prises. Ce matin déjà, les éléments du service d’hygiène ont déjà fait leur travail. Bien avant, ils ont réadapté leur stratégie de séance. Ils ont instauré le huis-clos. On a juste une équipe réduite du ministre qui passe, plus les vice-présidents et les présidents de commission. Un schéma réduit pour respecter les mesures barrières ».







Cependant, le MSAS souligne « j’ai recommandé, conformément à la stratégie nationale, qu’on surveille l’ensemble des députés. Qu’ils s’auto-surveillent d’abord et qu’on ouvre les possibilités de tester tous les contacts qui sont symptomatiques. Mais on peut tester tous les députés qui le souhaitent. La stratégie du Sénégal, c’est de tester les contacts asymptomatiques et les suspects. Si la demande est faite, nous pouvons tester tous les députés qui le souhaitent. Il y a une surveillance de la situation à l’Assemblée nationale » informe le ministre de la Santé face aux journalistes.