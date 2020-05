Covid-19 à Ziguinchor / Il ne reste que 04 patients au centre de traitement dont 03 de Sédhiou.

Parmi les 57 patients guéris du Coronavirus évoqué ce mardi lors du point journalier, Ziguinchor en compte 03. Il s'agit de 03 des 13 patients transférés de Sédhiou. À ce jour, ils ne sont que 04 cas encore sous traitement. Il s'agit de trois cas de Sédhiou et du cas communautaire de Ziguinchor.

Hier, il y a eu 09 patients du Covid-19 guéris et libérés. Il s'agisait de 01 cas de la région et de 08 venant de la région de Sédhiou.

On en sait un peu plus du cas communautaire de la région de Ziguinchor présentement au centre de traitement. Des recoupement faits nous indiquent que sa famille a été retrouvée à Ziguinchor. Le paradoxe, précise-t-elle c’est qu'elle n’avait plus de ses nouvelles depuis 1997. Date à laquelle il est revenu en Casamance pour les besoins de l'enterrement de son père après un périple en Asie. C'est après avoir enterré son père au village de Mandégane dans le département de Bignona qu'il s’était volatilisé. Et voilà qu’à cause du coronavirus, il réapparaît au grand jour...