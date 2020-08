Covid-19 à Ziguinchor / Encore un autre record de la redoutable transmission communautaire avec 18 cas.

Au lendemain de la Tabaski, le taux de contamination de la Covid-19 s’est multiplié par N dans la région de Ziguinchor. Ce lundi, la région a enregistré 18 cas issus de la redoutable transmission communautaire dont 12 à Ziguinchor et 5 à Bignona. Suffisant pour que les autorités sanitaires en charge de la pandémie tirent la sonnette d'alarme.



Le professeur Ansoumana Diatta, membre du comité régional, alerte : "aucune mesure n'est respectée. Il y a un relâchement total. Chacun vaque à ses occupations, mesures barrières non respectées, on ne croit plus à la maladie", a-t-il souligné.



Il a évoqué les raisons de la contamination des personnes âgées hospitalisées au centre de traitement épidémiologique de Ziguinchor. Le professeur indexe les déplacements de la Tabaski. "Toutes ces personnes âgées hospitalisées ne se sont pas déplacées. C'est leurs parents, leurs petits-fils qui ont emmené la maladie dans leurs familles et les ont contaminés", regrette le pneumologue qui a lancé un appel aux Ziguinchorois "à respecter les mesures barrières seuls gages qui nous permet d'arrêter la propagation de cette maladie et la maîtrise de la transmission communautaire.