Covid-19 à Vélingara : Relâchement des commerçants sur les mesures barrières, le préfet menace de fermer le marché…

C’est un relâchement des gestes barrières par les commerçants et autres clients de vélingara constaté ce vendredi matin du 12 juin qui a fait sortir le préfet de sa réserve. Et celui-ci menace de fermer le marché si les manquements sur les mesures barrières persistent.



Il faut rappeler que certains confondent assouplissement du couvre-feu et fin de la pandémie. Vélingara est l’épicentre de la covid-19 dans la région de Kolda et donc il est important que l’autorité veille à cela.



Saïd Dia, préfet de Vélingara : « j’ai constaté que beaucoup n’ont pas porté de masque alors que cela demeure une obligation dans les marchés. Je vous donne trois jours et si vous ne changez pas de comportement, je ferme le marché », avertit le préfet en s’adressant au responsable du marché.



El Hadj Gora Fall, responsable du marché central promet de sensibiliser ses administrés afin qu’ils se conforment à la volonté des autorités. Et cette conformité aux gestes barrières est fondamentale pour la lutte contre la covid-19...