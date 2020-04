Covid-19 à Vélingara : Les 21 individus mis en quarantaine libérés ce samedi…

« Les 21 personnes confinées dans un hôtel à Vélingara ont été libérées ce samedi. Il s’agit des personnes qui ont été en contact avec les 7 sénégalais en provenance du Liberia testés positifs au coronavirus et d’autres personnes en provenance de la Gambie et de la Guinée qui sont entrées illégalement dans le pays. » la révélation a été faite par le médecin-chef du district sanitaire de Vélingara, Oumar Sané.



Dans la foulée, il poursuit : « ces personnes ont passé 14 jours sous surveillance et les prélèvements faits sur elles sont revenus négatifs. Elles ont été libérées ce samedi... »



Il faut rappeler que dans le département de Vélingara, aucun cas positif de coronavirus n’a été enregistré à ce jour. À ce titre, le médecin-chef du district sanitaire de Vélingara exhorte les populations à respecter les mesures de prévention pour éviter la propagation de la maladie.



Il faut souligner aussi que le département de Vélingara présente une large bande frontalière avec la Gambie et les deux Guinée (Bissau et Conakry) s’y ajoute la porosité des frontières. C’est pourquoi, rappelait le gouverneur de Kolda, « j’invite les populations frontalières à signaler tout cas suspect afin de mieux lutter contre cette maladie ».