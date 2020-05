Covid-19 à Touba / Seuls 03 cas confirmés dans la cité.

Dans le décompte de ce 06 mai 2020 et malgré les 104 cas enregistrés au niveau national, l'agglomération Touba-Mbacké n'est concernée que par 03 malades contacts suivis par le service médical et qui sont tous concentrés dans la cité religieuse de Touba.



Mbacké n'a enregistré aucun cas de malade à coronavirus, tout comme Bambey et Diourbel.



Deux malades jusque-là internés au centre de traitement de Darou Marnane ont été testés négatifs et déclarés guéris.





Situation du 05/05/2020



Région de Diourbel



# Total Cas confirmés : 03





- DS Touba : 03 Cas confirmés (contacts)

- DS Mbacké : 00

- DS Bambey : 00



- DS Diourbel : 00



# Total Cas guéris : 02



- DS Touba : 02 (CTE Darou Manane)