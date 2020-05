Covid-19 à Touba / Rien que 02 cas communautaires... 91 personnes en quarantaine.

Après avoir enregistré du samedi au lundi 05, 03 et 04 cas, Touba a dénombré que 2 cas de Covid-19 ce mardi 19 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale précise néanmoins qu'il s'agit de 02 cas issus de la transmission communautaire.



Jusqu'à hier, 91 personnes étaient placées en quarantaine dans la cité religieuse et leur prise en charge devra être assurée par la structure Touba Ça Kanam sur ndigël du Khalife Général des Mourides.



Mbacké, Bambey et Diourbel n'ont inscrit aucun cas de plus à leur compteur.



Bilan ce jour: 19/05/2020



Région de Diourbel



Total Cas Confirmés : 02





- DS Touba 00 cas Positif:

00 Contact

02 Communautaires



- DS Mbacke 00 cas Positif

00 contact

00 Communautaire



- DS Diourbel : 00 Cas Positif

00 Contact

00 communautaire



- DS Bambey

00 Contact

00 Communautaire



- Guéris: 00 guéris

- Décès : 00