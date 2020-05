Covid-19 à Touba / Retour des cas communautaires avec un total de 04 sur 08 malades répertoriés.

Fin d'une accalmie à Touba ! Après 72 heures sans enregistrer un seul cas issu de la transmission communautaire, la cité religieuse vient d'en ajouter 04 à son compteur. Cette situation se justifie, semblerait-il, par le non-respect progressif des gestes barrières dans la cité religieuse où le couvre-feu est de plus en plus violé surtout au niveau des quartiers populaires.



Au total, dans le décompte de ce mercredi 27 mai 2010, Touba affiche un cumul de 08 cas de covid19.



Mbacké, Bambey et Diourbel n'ont pas ajouté de nouveaux cas à leurs compteurs.



Bilan ce jour : 27/05/2020

Région de Diourbel



Total Cas Confirmés: 08



- DS Touba: 08 Cas Positifs:

04 Contacts

04 Communautaires

- DS Mbacké : 00 Cas Positif

00 contact

00 Communautaire

- DS Diourbel : 00 Cas Positif

00 Contact

00 communautaire

- DS Bambey: 00 Cas Positif

00 Contact

00 Communautaire

- Guéris: 00 guéri

- Décès : 00