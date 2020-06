Covid-19 à Touba / Matlaboul Fawzeini, seul centre de traitement... 02 nouveaux cas enregistrés.

Depuis quelques jours, le centre hospitalier de Matlaboul Fawzeini est devenu le seul centre de traitement de covid-19 à Touba. Les centres de Darou Marnane et de Touba Toscana ayant été vidés de leurs occupants, désinfectés et libérés en tant qu'établissements devant accueillir des malades du nouveau coronavirus. Ils étaient, pour l'essentiel, occupés par des patients asymptomatiques qui ont été, pour ceux qui n'étaient pas encore guéris, finalement envoyés dans leurs foyers et soumis à un suivi extra-hospitalier.



Depuis que le Khalife Général des Mourides a instruit l'association Touba Ça Kanam de les prendre en charge, 104 familles ont été décomptées.



Les autres malades présentant des signes sont depuis internés dans le nouveau bâtiment construit par le Fonsis et qui sert, désormais, de Centre de Traitement des Épidémies. La capacité dudit Centre est de 104 lits dont 9 dédiés à la réanimation. Il est entièrement équipé.





Dans le décompte de ce lundi 08 juin 2020, seuls 02 nouveaux cas contacts ont été enregistrés dans la cité religieuse.





Bilan de ce jour : 08/06/2020

Région de Diourbel



Total Cas Confirmés : 02



- DS Touba : 02 Cas Positifs :

02 Contacts

00 Communautaires

- DS Mbacké : 00 Cas Positif

00 Contacts

00 Communautaire

- DS Diourbel : 00 Cas Positif

00 Contact

00 communautaire

- DS Bambey : 00 Cas Positif

00 Comtact

00 Communautaire

- Guéri : 00

- Décès : 00