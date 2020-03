Covid-19 à Touba / Le ministre de la santé envoie des jeunes de la Cojer à l'école des techniques de sensibilisation.

"Pour vaincre le Coronavirus, il faudra le concours de chaque Sénégalais". Voilà qui est l'avis de Mansour Diallo, sous-préfet de Ndame et membre du comité de lutte contre la propagation du covid-19 dans le département de Mbacké et surtout dans la cité religieuse. Il présidait un séminaire de formation déroulé par des émissaires du ministère de la santé et de l'Action sociale au profit des jeunes de la Cojer de Touba amenés par leur coordinateur Bassirou Mboup.



L'objectif de la rencontre, diront les formateurs, était d'outiller les jeunes Républicains en matière de communication aux fins de les outiller pour qu’ils soient en mesure de sensibiliser les populations autour du caractère dangereux de la maladie et surtout de prendre le contrepied des prêcheurs qui soutenaient mordicus que la maladie n'était qu'une pure invention politique déroulée contre Touba.



Bassirou Mboup profitera de l'occasion pour marteler l'engagement sans faille des jeunes à sillonner la cité religieuse. "Nous ne mangerons aucun effort pour enlever de la tête de ces habitants de Touba ces idées à la limite rétrogrades déjà installées chez elles. Nous ne nous lasserons pas. C'est pourquoi, nous avions sollicité ce séminaire pour éviter de prêcher dans le vide ou d'échouer par manque d'expérience, de techniques ou d'arguments..."