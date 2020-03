Covid-19 à Touba / La Croix-Rouge ventile 75 éléments et compte renforcer son dispositif.

Pour prêter main-forte aux médecins déjà très occupés à octroyer des soins aux malades du Coronavirus et aux cas suspects, la Croix-Rouge a dépêché 75 éléments au niveau du département de Mbacké. Présents dans les structures médicales de Touba et de Mbacké, ils sont utilisés à sensibiliser les populations, à soutenir le personnel médical dans diverses autres tâches et à conseiller sur les méthodes de précaution.



Armés de produits détergents, de produits antiseptiques, ils aident aussi les passants à se laver les mains et à davantage se prémunir contre le virus du covid-19. Selon Sidy Diakhaté, membre de la cellule de communication, le soutien sera renforcé dans les prochaines heures...