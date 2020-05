Covid-19 à Touba / 04 cas confirmés dont 02 issus de la transmission communautaire.

Dans le décompte de ce lundi 18 mai 2020, la région de Diourbel a enregistré un total de 04 tous concentrés à Touba. Les 02 sont issus de la transmission communautaire. Mbacké, Bambey et Diourbel n'ont ajouté aucun autre cas à leur compteur.



04 malades ont été testés négatifs et déclarés guéris. 03 étaient pris en charge au centre de traitement de Darou Marnane et le quatrième au centre de Touba Toscana.



Bilan ce jour : 17/05/2020

Région de Diourbel



Total Cas Confirmés : 04



- DS Touba 04 cas Positifs :

02Contacts

02 Communautaire



- DS Mbacke 00 cas Positif

00 contact

00 Communautaire



- DS Diourbel : 00 Cas Positif

00 Contact

00 communautaire



- DS Bambey

00 Contact

00 Communautaire



- Guéris: 04 guéris (03 CTE D Manane ; 01 CTE Touba Toscana)

- Décès : 00