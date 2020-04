Covid-19 à Ouakam / Les inquiètudes du maire : « Nous avons 32 cas confirmés (...), il faut des mesures drastiques pour contrer la population »

La propagation de la maladie du Coronavirus dans la commune de Ouakam inquiète le maire Samba Bathily Diallo.



À l'occasion de la visite du ministre de l'urbanisme, de l'hygiène, publique et du logement, Abdou Karim Fofana, aux différents marchés de la localité, le maire a exprimé ses inquiétudes face à l'inconscience de la population de l'existence de la maladie, mais également à la propagation de la pandémie dans sa commune.



« Ouakam est un foyer de propagation de la maladie car nous sommes à 32 cas confirmés du Coronavirus », déplore le maire Samba Bathily Diallo, qui dénonce également le comportement anti-republicain de certaines personnes qui manipulent les populations.



À cet effet, le maire invite les autorités à prendre des mesures drastiques pour contrer la propagation de la maladie et maintenir la population dans les maisons.



« Que des mesures drastiques soient prises. Et je suis pour le confinement général de Dakar pour une durée de quinze jours, en attendant de maîtriser la scène de propagation surtout avec l'apparition des cas issus de la transmission communautaires », a invité le maire de Ouakam Samba Bathily Diallo, qui précise toutefois que sa commune n'a pas enregistré pour le moment de cas communautaire.