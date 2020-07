Covid-19 à Madagascar : 435 nouveaux cas enregistrés ce samedi (record journalier)

La situation épidémiologique devient de plus en plus inquiétante à Madagascar. La Grande Ile a déclaré ce samedi 11 juillet 435 nouveaux cas, portant à 4.578 le nombre de sujets atteints du Coronavirus depuis le début de l’épidémie. C’est un record journalier après 361 enregistrés hier et 309 recensés le 06 juillet.



Face à cette flambée de cas, le président Andry Rajoelina a « reconfiné » la région d’Analamanga (province d’Antananarivo) pour deux semaines.



À ce jour, 34 décès ont été déplorés alors que 2.287 patients ont été déclarés guéris.