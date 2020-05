Covid-19 à Madagascar : 35 nouveaux cas positifs recensés.

Suivis par toute la planète pour le Covid-organics, son traitement préventif et curatif contre le Coronavirus, Madagascar ne rassure pas ces derniers jours et pour cause.



Ces dernières 24 heures, sur 219 tests réalisés par l'Institut Pasteur, la Grande Ile a déclaré 35 nouveaux cas positifs à Antananarivo et à Toamasina. Ce qui porte le bilan à 193 contaminations au Covid-19 dont 101 guérisons et 92 sous traitement.



Signalons que Madagascar n'a pas déploré de décès depuis l'entrée du covid-19 dans le pays.



Ces nouveaux patients enregistrés, dont des enfants de 09 à 12 ans viennent rappeler, si besoin en était, à la population malgache que la guerre contre le coronavirus est loin d'être gagnée...