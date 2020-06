Covid-19 à Kolda : Vélingara renoue avec un cas communautaire à vingt-quatre heures de la reprise des cours.

Après deux semaines d’accalmie, le département de Vélingara renoue avec un nouveau cas communautaire testé positif au coronavirus à vingt-quatre heures de la reprise des cours. Pour plus de clarification, le médecin chef du district de Vélingara, le Dr Omar Sané, a tenu un point de presse ce mercredi 24 juin dans l’après-midi.



À en croire le médecin chef de district, « le cas testé positif au coronavirus est revenu à Vélingara le 18 après avoir séjourné à dakar du 11 au 17 en passant par Fatick. Le 19 il a commencé à développer les signes puis, le dimanche il est venu se faire consulter au centre de santé. Après le retour des prélèvements sanguins, il est testé positif au coronavirus. Il a voyagé seul dans son véhicule et actuellement nous avons confiné les peu de contacts qu’il a eu qui sont au nombre de 04 plus l’agent de santé qui l’a consulté. Nous avons effectué des prélèvements de ces contacts et nous attendons les résultats demain. Le patient sera traité à Vélingara et non au centre de traitement de l’hôpital régional de Kolda. Le malade serait de la commune de Némataba à proximité de Vélingara chef-lieu de département ».



Pour ce nouveau cas, il précise « ce nouveau cas s’explique du fait des relâchements constatés depuis quelques temps par les populations. J’en appelle à la vigilance des populations pour le respect des mesures barrières car le virus est toujours présent. Avec la reprise des cours demain 25 juin, cette situation vient semer le doute et la peur mais pas de panique car nous avons traité 69 malades sans problème... »