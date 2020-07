Covid-19 à Kolda : On en sait un peu plus sur le premier cas positif décédé.

Le premier cas de covid-19 enregistré dans le département de Kolda a rendu l’âme hier après une nuit d’hospitalisation au centre de traitement de l’hôpital régional. Il faut dire que le département de Kolda avait été épargné depuis le début de la pandémie.



C’est donc juste après l’assouplissement du couvre-feu qu’il a enregistré son premier cas positif à savoir ce vendredi 03 juillet. Il s’agirait d’un homme de plus de soixante-cinq ans qui habitait dans un quartier périphérique de la commune de Kolda. C’est un chauffeur à la retraite d’une grande société de l’État. Malheureusement, il trainait une maladie chronique avant de contracter le virus qui lui sera fatal, d’après nos sources.



A la suite de ce cas, sa famille et son quartier, d’après des indications données dans les réseaux sociaux, serait stigmatisée. Cette situation n’a pas plu à la famille du défunt, laquelle chercherait les responsables de leur stigmatisation.



Toutefois, il faut rappeler que le centre de traitement de la covid-19 de Kolda ne compte plus que deux patients après la mort du troisième cas. Les deux autres cas communautaires proviendraient du département de Vélingara. Ainsi, la question qui taraude les esprits est comment en est-t-on arrivé à ce cas communautaire ?



À ce titre, les autorités sanitaires ne cessent de rappeler et d’inviter les populations au respect des mesures barrières car la covid-19 est toujours-là...