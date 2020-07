Covid-19 à Kolda : 72 cas positifs, zéro cas grave et un décès, risques…

Le nombre de personnes atteintes de la covid-19 à Kolda s’élève ce jour à 72 cas positifs, zéro cas grave et un décès. Tous les 69 premiers patients du centre de traitement de l’hôpital régional sont guéris et et ont rejoint leurs familles respectives. La région est restée plus de 15 jours sans enregistrer de cas positif. Mais, depuis l’assouplissement du couvre-feu elle a enregistré 3 nouveaux cas dont un décès (un personne de plus de 65 ans) et deux patients actuellement en traitement.



D’énormes efforts ont été déployés par le comité de lutte régional comme la sensibilisation, la mise à disposition de kits d’hygiène, le déploiement des forces de l’ordre le long de la frontière. Et ce dispositif a permis de freiner totalement les cas issus des frontières, même si aujourd’hui ceux que nous comptons sont issus de la transmission communautaire. Et à cela s’ajoutent les mesures barrières qui continuent de jouer un rôle important dans la lutte.



Aujourd’hui, seul le département de Médina Yoro Foula reste épargné par la maladie. Avec la levée du couvre-feu, il y a beaucoup de risques de contamination si les mesures barrières ne sont pas respectées. La libération du transport interurbain constitue aussi un facteur de propagation du virus avec le contact des voyageurs.