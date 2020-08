Covid-19 à Kolda : 131 cas positifs dont 28 cas communautaires, 20 agents infectés, 9 cas graves avec 7 décès…

« Kolda a enregistré 131 cas au coronavirus au total à ce jour. Parmi ce total, il y a 28 cas communautaires, 20 agents de santé contaminés dont 6 à Vélingara et 14 à Kolda. À cela s’ajoute 9 cas graves dont 7 décès, tous des personnes âgées. La situation est plus que préoccupante aujourd’hui avec une vitesse alarmante des cas communautaires. Du 20 juillet au 12 août, nous avons recensé 50 cas positifs dont 16 cas communautaires dans la région.



L’évolution de ces cas s’est faite en un temps record. C’est inquiétant et c’est pourquoi, hier un comité départemental de développement a été convoqué avec tous les acteurs de la lutte pour faire une évaluation de la situation », soutient le Dr Yaya Baldé médecin chef de région en conférence de presse ce mercredi 13 août.



Cependant, il a rappelé dans son propos que « la région avait réussi jusque-là à contenir la maladie mais elle est devenue un foyer ardent de la covid-19. C’est pourquoi, nous attirons l’attention des populations sur le respect des mesures barrières pour rompre la chaîne de transmission. L’explication est que nous constatons tous un relâchement des mesures barrières. Mais également, la fête de la Tabaski a joué un rôle important dans la transmission communautaire avec le mouvement d’individus. »



Dans la foulée, il rassure en ces termes : « nous avons reçu des équipements respiratoires qui demeurent insuffisants même si encore nous dépendons de Tamba et Ziguinchor pour les cas graves. Mais bientôt, nous espérons être autonomes en appareils respiratoires. »



Le Dr Yaya Baldé a insisté sur le respect des mesures barrières surtout le port du masque qui est « un acte citoyen » pour stopper la transmission communautaire.