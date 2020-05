Covid-19 à Kaolack : Zéro cas positif, 9 malades déclarés guéris et 63 tests revenus négatifs en 72h.

La pandémie est en net recul dans la région de Kaolack. Ainsi, en l'espace de 3 jours, les chiffres montrent que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour stopper la propagation du virus.



En effet, parmi les 11 malades de Sédhiou qui sont hospitalisés à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass avec leurs 7 enfants, déjà 9 sont déclarés guéris dont 5 le samedi 16 mai et 4 patients ce lundi 18 mai 2020. Donc, il ne reste désormais que 2 malades de cette localité internés au centre de traitement des épidémies de Kaolack.



Au total, 63 tests sont revenus négatifs entre le 16 et le 18 mai. Ces derniers sont les personnes confinées après le cas communautaire de Thiamène Walo (département de Nioro) et celui de Kahone (département de Kaolack).



Pour rappel, le centre de traitement ne compte que 5 malades dont 3 de la région de Kaolack et 2 de Sédhiou...