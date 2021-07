Covid-19 à Kaolack / Entre défiance et relâchement : Quand les Kaolackois parlent de la 3ème vague.

À Kaolack, la 3ème vague n'est guère à l'ordre du jour. En tout cas, rares sont les personnes qui croient en une telle éventualité.



Du centre-ville aux quartiers périphériques, c'est le relâchement le plus total. Et la plupart de nos interlocuteurs semblent défiés le virus au quotidien.



Aujourd'hui, l'équipe de Dakaractu Kaolack a promené son micro dans les rues pour donner la parole aux populations.



Mais peu d'entre elles continuent de respecter les mesures barrières telles le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique...