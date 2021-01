Covid-19 à Kaolack : 94 cas positifs dont 64 communautaires en 04 jours.

Du 23 au 26 janvier, la Covid n'a guère lâché du lest dans la région de Kaolack. En effet, les chiffres continuent de faire froid dans le dos. Le décompte fait état de 94 cas positifs dont 64 communautaires. Aujourd'hui seulement, Kaolack a enregistré 35 cas positifs dont 26 communautaires. Du coup, l'inquiétude gagne de plus en plus du terrain dans la ville de Mbossé où le virus sévit depuis l'annonce de la deuxième vague...