Covid-19 à Kaolack : 16 cas positifs en 24 heures.

La situation est devenue plus qu’inquiétante dans la région de Kaolack où la Covid-19 étend ses tentacules. En effet, en l'espace de 24 heures, Kaolack comptabilise 16 cas positifs sur un échantillon de 20 prélèvements effectués par la région médicale.

Ainsi, il s'agit de 05 cas communautaires et 06 contacts de Kaolack, 02 cas communautaires et 02 contacts de Nioro et enfin 01 contact de Guinguinéo.

Au total, la région compte 210 cas positifs dont 19 décédés...