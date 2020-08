Covid-19 à Kaolack : 16 cas communautaires recensés entre le 11 et le 15 août 2020.

Le recensement des cas issus de la transmission communautaire commence à prendre une proportion inquiètante. Déjà, en l'espace de 5 jours, c'est-à-dire du 11 au 15 août, la région de Kaolack a enregistré 16 cas communautaires.



Ainsi, le 11 et le 14 août sont les jours les plus complexes parce que la région a engrangé 11 cas issus de la transmission communautaire respectivement 6 cas pour le 11 et 5 autres pour le 14 août 2020.



Actuellement, 140 cas positifs ont été dénombrés dont 13 morts. Toutefois, la sensibilisation se poursuit du côté des autorités sanitaires et administratives et les relais au niveau des quartiers afin que les populations puissent respecter davantage les gestes barrières...