Covid-19 à Kaolack : 1 cas positif et 4 patients guéris.

Le bulletin de la région médicale fait état ce jeudi d'un cas communautaire enregistré dans la commune de Kaolack. En effet, sur 06 prélèvements reçus, 1 seul cas est revenu positif.



En plus, le nombre de malades au niveau du centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional de Kaolack commence à diminuer du fait des 04 patients qui sont déclarés guéris dont 01 de Kaolack et 03 de Fatick.



Du coup, la région de Kaolack compte 46 cas positifs depuis le début de la pandémie, 18 guéris et 02 décédés...