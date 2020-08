Covid-19 à Kaolack : 02 nouveaux décès et 05 cas positifs.

Décidément, Kaolack continue de renouer avec les cas de décès liés à la Covid-19. En effet, ce samedi 29 août 2020, 02 nouveaux décès sont enregistrés au niveau du centre de traitement des épidémies de Kaolack. Et en plus, parmi les 34 résultats de prèlevements reçus, 05 sont déclarés positifs.

Il s'agit de 02 cas communautaires de Kaolack et 03 cas communautaires de Nioro.

Au total, Kaolack compte 218 cas positifs et 22 décédés...