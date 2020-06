Covid-19 à Diourbel / Touba liste 08 nouveaux cas contre 03 guéris... Bambey libère 04 patients.

Dans le décompte de ce mardi 02 juin 2020, Touba a enregistré un total de 08 cas de covid19 dont 01 issu de la transmission communautaire.



07 patients sont testés négatifs et déclarés guéris : 03 qui étaient sous traitement au centre de Touba Toscana et 04 au centre de réinsértion de Bambey.





Mbacké, Diourbel et Bambey n'ont ajouté aucun nouveau cas à leur compteur.





Bilan de ce jour : 02/06/2020

Région de Diourbel



Total Cas Confirmés : 09



- DS Touba : 09 Cas Positifs

08 Contacts

01 Communautaire

- DS Mbacké : 00 Cas Positif

00 contact

00 Communautaire

- DS Diourbel : 00 Cas Positif

00 Contact

00 communautaire

- DS Bambey : 00 Cas Positif

00 Contact

00 Communautaire

- Guéris : 07 (3 Touba Toscana; 04 CNRS Bambey)

- Décès : 00