Covid-19 à Bignona / Les écoles désinfectées, le président du Conseil départemental rassure les parents d'élèves.

Les sapeurs-pompiers ont commencé à désinfecter les écoles du département de Bignona. Ainsi pour la journée de ce dimanche, toutes les écoles privées et publiques de la commune ont été nettoyées et le reste du département se fera ce lundi.

Ainsi, pour rassurer les parents d'élèves, le président du Conseil départemental a procédé ce dimanche à la remise de matériel aux deux inspecteurs de l'éducation et de la formation. "Le Conseil départemental a donné un lot très important composé de lave-mains, de gel hydroalcoolique, de masques et de produits détergents pour accompagner les élèves. Ce lot est remis aux deux inspecteurs de l'éducation et de la formation pour couvrir les besoins pour la reprise des cours à partir du 02 juin", informe Mamina Kamara.



"Ainsi nous avons appuyé la scolarisation des filles, mais aussi les parents d'élèves des enfants handicapés parce qu'ils sont des couches vulnérables en les dotant eux aussi de tous ces produits pour les mesures barrières", précise Mr Kamara qui a profité de cette occasion pour dire aux parents d'élèves "que désormais la crainte est derrière nous".



"Tout le dispositif pour les mesures barrières est réuni dans les écoles pour une bonne rentrée des classes. Nous rassurons les parents d'élèves que le service d'hygiène est en train de désinfecter les écoles. Je remercie les enseignants qui, malgré les difficultés, ont tenu à être là auprès des élèves."