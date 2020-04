Covid-19 / Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance et de l’Economie Solidaire : « Le premier enseignement noté, c’est que le Sénégal est cité en exemple dans la réussite des soins »

Parlant les cas de guérisons notés, la ministre de la Microfinance et de l’Economie Solidaire, après avoir loué la perspicacité des agents de santé avec ce nombre important de guéris, a loué leurs courage et détermination. Selon elle, le Sénégal est cité parmi les pays qui ont le mieux réussi à soigner la maladie.



«Le premier enseignement noté c’est que le Sénégal est cité en exemple dans la réussite des soins contre le covid-19. On ne pouvait pas réussir sans qu’on n’ait un bon système sanitaire. Je loue le professionnalisme de nos médecins », a-t-elle fait savoir dans l’émission Jano-Bi de Sud Fm.



«On devra apprendre de nos insuffisances. Tout faire pour réhabiliter nos industries, consolider notre économie. Heureusement, nous avons une économie stable. C’est ce qui a permis au chef de l’État de dégager un budget pour faire face. Nous avons montré à la face du monde que le Sénégal est une nation», a encore fait savoir la ministre.