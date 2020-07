Covid-19 : Yoff entame une action de sensibilisation « And Aar Aaru ».

60 quartiers de Dakar sont visés par le projet de sensibilisation dénommé And Aar Aaru inscrit dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L’initiative est de l’Entente des Mouvements et Associations de Développement (EMAD) en partenariat avec l’Ong Plan international. Le projet met en œuvre des activités de riposte dans 7 districts au niveau de la région dont le district Ouest.



Le programme a été officiellement lancé ce 14 juillet dans le village de Yoff en présence des relais communautaires. Les jeunes, les filles et les enfants constituent la cible du programme. 600 leaders communautaires ont été formés dont 70 qui seront déployés dans le village lébou. Ce sont 4 500 ménages en tout qui bénéficieront de kits de prévention composés notamment de lave-mains complets, de savons et de masques.