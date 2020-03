Covid 19-Vote de la loi sur l’habilitation : voici comment va se composer l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale vote demain la loi habilitant le Président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Selon nos informations, la Conférence des Présidents a arrêté ces mesures. Le nombre de députés qui devront prendre part à la plénière est fixé à 33, à savoir : le Président de l'Assemblée nationale et deux secrétaires élus; les vice-présidents de l'Assemblée nationale ; les présidents de commissions; les Présidents de groupe et leurs vice-présidents; deux représentants des non-inscrits; le Rapporteur général du budget et le rapporteur de la Commission des Lois.



Le gouvernement comme annoncé par Dakaractu hier, sera représenté par le ministre et deux de ses collaborateurs.