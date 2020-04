Covid-19/Vente de masque : "la boîte de 50 qui coûtait 9.000 f CFA, nous est aujourd'hui vendu à plus de 30.000 f CFA" (pharmacien)

Par lettre ouverte écrite ce 29 avril 2020 et adressée à M. le ministre de la santé et de l’action sociale, les organisations réunies autour de Noo Lank et Aar li nu bokk, ont protesté contre la multiplication par 20 des prix des masques barrière.

Par cette lettre et mandatées par Noo Lank et Aar li nu bokk, elles ont attiré l'attention du ministre devant l’augmentation du prix des masques vendus dans les pharmacies. En effet, soutiennent-ils, "le 14 avril 2020, à 09 heures 45 minutes et 06 secondes nous avons acheté 15 masques à la pharmacie Sud Foire. Nous avons été informés que le paquet de 50 masques coûtaient maintenant 50.000francs CFA soit 1.000 francs CFA le masque, alors qu’il n’y a guère longtemps ce même masque coûtait 50 francs CFA. Nous en avons acheté 15 pour le montant de 15.000 francs CFA." Après publication de cette présente lettre ouverte, un pharmacien, a câblé Dakaractu, pour apporter des précisions. En effet, dira-t-il, le masque n'étant pas un produit pharmaceutique, sa vente est totalement ouverte.

"Au début de la pandémie, nous pharmaciens achetions la boîte de 50 à 9000 f CFA. Il faut préciser que ce sont des masques chirurgicaux. Deux semaines plus tard, cette même boîte nous a été vendue à 15 000f CFA, puis à 25 0000 f CFA et aujourd'hui à 35 000f CFA, voir 40 000 f CFA sans le transport. C'est-à-dire que le masque nous revient à 700 f CFA". Voilà qui justifierait selon lui, que le masque soit vendu à 1000 f CFA...