L'Afrique est vieille, l'Afrique est résiliente, son développement ne va pas s'arrêter à cause de cette pandémie de Covid-19. Du moins, c'est l'avis du chef de l'État Macky Sall qui se prononçait sur les défis auxquels le vieux continent doit faire face actuellement. "Ceux qui croyaient que le Covid-19 va anéantir le continent, ont vite déchanté."



Mais le président de la République a insisté sur l'importance du vaccin universel pour combattre ce fléau et relever le défi de la relance économique.



"S'il le faut, prenez une troisième dose car le vaccin ne tue pas, par contre le virus tue. Il faut surtout respecter les gestes barrières. Portons le masque à chaque fois qu'il y a une personne à proximité. Je porte le plaidoyer car on constate que les vaccinations n'avancent plus. Peut-être que la société civile va nous aider, surtout les responsables communautaires...", dira t-il.



C'était en marge de la cérémonie d'ouverture du sommet MSGBC Gas oil and Power qui se tient du 16 au 17 décembre 2021 au Cicad.