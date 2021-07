Covid-19/Vaccin : « Le fait de ne pas se faire vacciner est synonyme de suicide! » (El Hadj Moustapha Guèye, Association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal)

L’Association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal, sous l’égide de son président, l'Imam El Hadj Moustapha Guèye, appelle la population sénégalaise à être beaucoup plus vigilante face à ce nouveau variant Delta qui est en train de faire des ravages dans notre pays. Face à cette situation, l’ANIOS, à travers son bureau exécutif, exhorte la population au respect des gestes et mesures barrières édictés par les autorités sanitaires, à savoir le lavage des mains, la distanciation sociale et le port systématique du masque.



L’Association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal exhorte également la population à surseoir ou à restreindre toutes les cérémonies familiales regroupant du monde : Baptême, mariages, décès entre autres. « Nous supplions les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à aller se faire vacciner le plus rapidement possible, le fait de ne pas se faire vacciner est synonyme de suicide et le suicide fait partie des grands pêchés », selon toujours le président des imams, El Hadj Moustapha Guèye.



Le président de terminer en lançant un appel solennel à tous les Imams et Oulémas du Sénégal répartis dans les 14 régions et 46 départements pour faire une large diffusion de ce message à travers leurs sermons pour ensemble barrer la pandémie...